Валерии Чекалиной, известной как блогер Лерчек, возвращены ювелирные изделия и ₽45 млн наличными, изъятые при обыске в 2024 году. О возврате ценностей проинформировал адвокат Константин Третьяков, сообщило РИА Новости. Помилование блогера ранее подписал президент России Владимир Путин.

Как уточнил защитник, в ходе следственных действий в доме Чекалиной были изъяты ₽45 млн наличными, а также 22 комплекта украшений от премиальных брендов. В их числе — серьги, браслеты, ожерелья, а также часы известных марок.

При этом, по словам Третьякова, местонахождение часов Cartier и браслета Bulgari до сих пор не установлено. В октябре в МВД информировали: часть драгоценностей не была приобщена к уголовному делу в качестве доказательств, а при хранении допускались нарушения. Результатом стала утрата двух украшений общей стоимостью порядка ₽14,4 млн.

«Сотрудники УВД ТиНАО вернули Валерии ювелирные украшения, которые следователь не оформил официально как вещественные доказательства по делу, суд также снял арест с 45 миллионов рублей, изъятых наличными в ходе обыска осенью 2024 года», — заявил адвокат в беседе с агентством РИА Новости.

По данным издания, в июле Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам условно, штрафу в ₽763,5 млн и запрету на администрирование сайтов сроком на три года. Поводом стало перечисление свыше ₽250 млн в ОАЭ на счета нерезидентов. Мосгорсуд оставил приговор без изменений. 14 ноября Владимир Путин подписал указ о помиловании Чекалиной — судимость снята, наказание отменено.

По информации издания, в конце прошлой недели блогер отправилась в Пекин: ей предстоит лечение рака желудка четвертой стадии. Весной Чекалина прошла химиотерапию в НМИЦ онкологии имени Блохина. Осенью заболевание стало прогрессировать, в связи с чем был назначен повторный курс химиотерапии. Помимо этого, медики порекомендовали CAR-T-клеточную терапию в Китае — в России такая методика пациентам с подобным диагнозом пока не применяется.

Ранее сообщалось, что Лерчек принимает большое количество препаратов на лечении в Китае.