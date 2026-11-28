В субботу, 28 ноября, атмосферное давление в Подмосковье вырастет до 765 мм рт. ст., что на 17–19 единиц выше нормы. Об этом в своем канале на платформе «Макс» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам эксперта, погодную ситуацию в регионе будет определять гребень антициклона, центр которого в середине дня расположится над странами Прибалтики.

«Москва: очень высокое атмосферное давление», — написал эксперт.

Согласно прогнозу Леуса, небо над Подмосковьем ожидается облачным, с неустойчивыми прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха по области составит 0…-5°, в Москве — -1…-3°. Ветер северо-западный, 2–7 м/с.

Главная особенность дня — стремительный рост атмосферного давления. Как отметил синоптик, показатель достигнет 765 мм рт. ст., что существенно, на 17–19 единиц, превысит норму. Такие значения могут ощутить метеозависимые жители Подмосковья.

В воскресенье, 29 ноября, по данным эксперта, осадков в регионе не ожидается. Ночью в Подмосковье будет -3…-5°, днем -2…-4°.

Ранее сообщалось, что высота снежного покрова в Московском регионе достигла 19 см.