За прошедшие сутки над территорией Брянской области уничтожили 506 вражеских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил в канале на платформе «Макс» губернатор региона Егор Ковальчук. Помимо этого, в результате атак пострадали люди: в поселке Климово дрон-камикадзе ударил по служебному автобусу компании «Мираторг», в Стародубе беспилотник атаковал предприятие.

«Пострадали девять человек», — сообщи губернатор Брянской области.

По информации губернатора, в Климово жертвами атаки стали 10 человек. Среди них — шесть сотрудников компании и местные жители. Всех доставили в больницу с осколочными ранениями, однако госпитализация не потребовалась: пострадавшим назначили амбулаторное лечение.

По данным главы региона, в Стародубе под удар беспилотника попало предприятие. Ранение получил 34-летний мужчина. Медики оказали ему необходимую квалифицированную помощь.

Что касается противовоздушной обороны, за сутки над Брянской областью работали подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, а также спецподразделения Росгвардии по Брянской области, сообщил губернатор. Совместными усилиями было уничтожено 506 вражеских БПЛА самолетного типа.

Ранее сообщалось, что ночная атака 1246 дронов 28 ноября вошла в число крупнейших.