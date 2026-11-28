Разработка педагогов химкинской школы «Триумф» — проект «Азбука финансовой грамотности» — вошла в Каталог лучших региональных практик по финансовой грамотности и финансовой культуре за 2026 год. Всего в федеральный перечень включили 161 инициативу из 83 регионов страны. Московскую область в нем представляют два проекта — из Химок и Люберец, сообщила администрации городского округа Химки.

В основе химкинской практики лежит кейс-чемпионат. Школьники 7–10 классов учатся принимать финансовые решения, планировать бюджет, оценивать риски и искать выход из реальных экономических ситуаций. Участники работают в командах, разбирают практические задачи и защищают свои решения перед жюри, применяя полученные знания на практике.

Идея методики принадлежит учителю математики школы «Триумф» Елене Самулкиной. Работу над ней педагог начала еще в 1994 году: сначала финансовые задачи решали ученики одного класса, затем к занятиям подключились целые параллели, а впоследствии практика охватила всю школу. В 2020 году к развитию инициативы присоединились заместители директора Нина Винокурова, учитель истории и обществознания, и Ирина Шитикова, учитель английского языка.

Вместе коллеги доработали методику и вывели ее на муниципальный уровень, объединив образовательные организации Химок. К финансовому просвещению младших школьников также подключилась учитель Светлана Огоноченко, которая реализует программу, связанную с общей концепцией проекта.

«Мне всегда хотелось, чтобы дети не просто знали финансовые термины, а понимали, как применять эти знания в жизни. Поэтому мы сделали ставку на практику: школьники учатся планировать семейный бюджет, оценивать финансовые возможности, принимать решения и аргументировать свою позицию. Особенно важно, что со временем к этой работе присоединились коллеги. Благодаря командным усилиям удалось выйти за рамки одной школы и сделать чемпионат муниципальным. Сегодня мы рады, что наша методика получила признание на федеральном уровне и может быть полезна педагогам по всей стране», — рассказала Елена Самулкина.

За годы проведения чемпионата расширялись его география и тематика. Если первые соревнования были посвящены личным и семейным финансам, то впоследствии школьники решали кейсы по планированию бюджета, семейным сбережениям, банковским услугам и способам увеличения доходов.

Масштабировался и состав участников: в 2026 году в чемпионате приняли участие 21 команда из 18 образовательных организаций Московской области — 105 школьников и 18 педагогов-наставников. Игровой формат помогает ребятам не только осваивать финансовые инструменты, но и развивать аналитическое мышление, навыки командной работы и публичных выступлений. Полученный опыт становится основой для участия в профильных олимпиадах и конкурсах, разработки предпринимательских проектов и подготовки к социально-экономическому профилю обучения.

«Признание проекта на федеральном уровне — значимое событие для всей системы образования Химок. За этим результатом стоят профессионализм, инициативность и большая совместная работа наших педагогов. Мы стремимся создавать условия, в которых учителя могут воплощать свои идеи, обмениваться опытом и развивать современные образовательные направления. Уверена, что опыт команды школы «Триумф» станет примером для других образовательных организаций и получит дальнейшее развитие», — отметила Ирина Болгова, начальник управления по образованию администрации Химок.

Каталог лучших региональных практик формируется НИФИ Минфина России и объединяет успешные проекты финансового просвещения со всей страны. Ознакомиться с каталогом и практикой можно на портале МОИФИНАНСЫ.РФ.

Ранее сообщалось, что Яна Егорян из Химок признана лучшей саблисткой мира по итогам сезона 2025/26.