Продажа автомобиля не всегда означает, что бывший владелец может забыть о нем сразу после получения денег. Если новый собственник не переоформил машину, штрафы с камер и транспортный налог могут продолжать приходить на имя продавца. Как проверить регистрацию автомобиля и оспорить чужие штрафы, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Матвей Елисеев.

Почему штрафы приходят прежнему владельцу?

Камеры автоматической фиксации определяют автомобиль по государственному номеру, а данные о его владельце получают из реестра Госавтоинспекции. Поэтому, если покупатель не зарегистрировал машину на себя, постановления о нарушениях могут продолжать приходить продавцу.

«По закону новый собственник получает право собственности на автомобиль с момента его передачи, однако регистрационные сведения при этом автоматически не меняются. Аналогичная ситуация возникает с транспортным налогом: его начисляют человеку, на которого зарегистрирована машина», — отметил юрист.

Когда покупатель должен переоформить автомобиль?

Новый владелец обязан зарегистрировать транспортное средство в течение 10 дней со дня приобретения. За нарушение правил регистрации ему грозит штраф от ₽1,5 до 2 тыс.

Кроме того, за управление незарегистрированным автомобилем предусмотрено предупреждение или штраф от ₽500 до 800. При повторном нарушении сумма увеличивается до ₽5 тыс., также водителя могут лишить прав на срок от одного до трех месяцев.

Как проверить, что покупатель переоформил машину?

Проверить список транспортных средств можно на Госуслугах или воспользоваться сервисом Госавтоинспекции по проверке автомобиля по VIN.

«Если автомобиль по-прежнему числится за прежним собственником, он может самостоятельно прекратить его учет, подав заявление через Госуслуги или обратиться в подразделение Госавтоинспекции. Согласие покупателя не требуется», — пояснил эксперт.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Дарина Левкина ]

При бумажном договоре купли-продажи сделать это можно по истечении 10 дней после сделки, предъявив оригинал документа. Если договор заключен через Госуслуги или нотариуса, обратиться за прекращением учета разрешается сразу после продажи.

Как оспорить штраф за нарушения нового владельца?

Если постановление пришло после продажи машины, бывший собственник вправе его обжаловать. По закону его могут освободить от ответственности, если подтвердится, что в момент нарушения автомобиль находился во владении или пользовании другого человека. В качестве доказательств можно приложить договор купли-продажи, акт приема-передачи, полис ОСАГО покупателя, договор аренды или лизинга, а также другие документы и свидетельские показания.

«Главный риск — свежая позиция Верховного суда. Договор купли-продажи сам по себе недостаточен, если продавец числится владельцем в реестре и не обращался за прекращением учета», — отметил Матвеев.

Поэтому к жалобе лучше приложить все документы, подтверждающие передачу машины: договор, акт с датой и временем, расписку о получении денег, полис ОСАГО нового владельца, переписку с покупателем и подтверждение прекращения учета. При необходимости можно попросить вызвать покупателя в суд в качестве свидетеля.

Жалобу можно направить начальнику подразделения ЦАФАП, вынесшего постановление, или в районный суд. При обращении в суд важно учитывать, что он определяется по месту совершения нарушения, а не по месту нахождения подразделения, выписавшего штраф, заключил юрист.