Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале на платформе «Макс» об итогах минувшей ночи: в период с 23:00 27 ноября по 7:00 28 ноября в сторону Московского региона следовали 462 беспилотных летательных аппарата.

По данным мэра столицы, большая часть из БПЛА была нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах. В сообщении также отмечено, что 123 дрона уничтожены непосредственно на подлете к Москве. Других подробностей о последствиях Собянин в публикации не привел.

В течение ночи Собянин публиковал обновления в своем канале по мере отражения атак. Первое сообщение о сбитых беспилотниках появилось в пятницу, 27 ноября, около 23:05 мск. Тогда речь шла об 11 аппаратах. В дальнейшем мэр неоднократно информировал о новых уничтоженных целях, а к утру были предоставлены общие данные.

«В период с 23:00 27 ноября по 7:00 28 ноября в сторону Московского региона летели 462 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах. 123 беспилотника уничтожены на подлете к Москве», — проинформировал мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что женщина пострадала в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург.