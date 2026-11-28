Житель Приморского края Михаил рассказал агентству РИА Новости историю о том, как ему пришлось выгонять медведя из лесной бани, приняв косолапого поначалу за человека в шубе.

По словам Михаила, у него с друзьями существует традиция: после рыбалки топить баню в лесу. В один из дней после удачного улова рыбаки отправились париться. Однако, открыв дверь, услышали странные звуки, похожие на сильный храп. Как пояснил мужчина, внутри находился медведь.

«Через открытую дверь парилки вижу: на наших вениках кто-то в одежде лежит. Да, еще и в шапке. Захотелось сразу же подойти и врезать ему, а потом увидел морду сквозь ветки веников и понял, что это медведь. Он зарылся в наши осиновые веники, точнее, в то, что от них осталось. Этот зверюга все листья сожрал», — рассказал Михаил.

По словам собеседника агентства, первой мыслью рыбаков было, будто в здании находится мужчина в шубе. Осознав, что происходит, мужчины выскочили из бани, побежали на бивак, схватили ружье и три котелка с крышкой. Ружье, как уточнил Михаил, брали для самообороны от хищников, но стрелять в медведя не стали.

«Медведя решили выгнать из бани шумом. Стали стучать котелками и крышкой по котелку, громко кричать. Уже почти охрипли, когда увидели морду зверя в дверях», — добавил собеседник агентства.

По его словам, косолапый еще немного постоял и ушел прочь. С тех пор, как отметил Михаил, на баню он вешает несколько замков и не оставляет ничего из продуктов на столе. Таким образом, инцидент обошелся без пострадавших — ни среди людей, ни среди зверя.

Случай в Приморье — очередное напоминание о том, что лесные обитатели нередко подходят близко к местам отдыха людей, особенно если те оставляют продукты. Собеседник агентства подтвердил: после встречи с незваным гостем он изменил привычки и стал тщательнее закрывать баню.

Ранее сообщалось, что администрация Павлово-Посадского округа опровергла информацию о медведе.