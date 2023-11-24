Юные спортсмены из Электрогорска завоевали золото на межрегиональном турнире по греко-римской борьбе
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электрогорск]
Воспитанники спортивной школы «Вымпел» из Электрогорска отлично выступили на межрегиональном турнире по греко-римской борьбе, посвященном памяти основателя спортивной борьбы в городе Лакинске, тренера-преподавателя Александра Николаевича Голубева. Сразу четверо ребят завоевали золотые медали, трое получили серебро и еще пятеро взяли бронзу.
С победой юных спортсменов поздравили в администрации Павлово-Посадского городского округа. Пресс-служба опубликовала имена награжденных.
«Золото завоевали: Богдан Комиссаров, Андрей Илюшкин, Иван Панькин, Аветик Азатян. Серебро завоевали: Павел Мельничук, Михаил Ванюшкин, Тимур Саранцев. Бронзу завоевали: Матвей Пузиков, Ахмет Кадиров, Артем Кулиев, Дмитрий Карандашов, Кирилл Жидикин», - говорится в сообщении.
Напомним, турнир прошел в городе Петушки Владимирской области. Судьей от Электрогорска был Овсеп Азатян.