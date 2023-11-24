Юные спортсмены из Электрогорска завоевали золото на межрегиональном турнире по греко-римской борьбе

Воспитанники спортивной школы «Вымпел» из Электрогорска отлично выступили на межрегиональном турнире по греко-римской борьбе, посвященном памяти основателя спортивной борьбы в городе Лакинске, тренера-преподавателя Александра Николаевича Голубева. Сразу четверо ребят завоевали золотые медали, трое получили серебро и еще пятеро взяли бронзу.