Юные спортсмены из Подмосковья успешно выступили на чемпионате и первенстве мира по метанию ножа
Фото: [Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта МО]
Шесть медалей завоевали подмосковные спортсмены на чемпионате и первенстве мира по спортивному метанию ножа, которые прошли в столице Узбекистана. Об этом рассказали в региональном Минспорта.
Так, спортсмены из городского округа Пушкинский смогли завоевать две золотых, одну серебряную и три бронзовых медали. Всего же в турнире приняли участие более ста двадцати спортсменов из пятнадцати стран мира.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что до конца этого года на территории региона введут в эксплуатацию тринадцать крупных спортобъектов.