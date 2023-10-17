Юные спортсмены из Подмосковья успешно выступили на чемпионате и первенстве мира по метанию ножа

Шесть медалей завоевали подмосковные спортсмены на чемпионате и первенстве мира по спортивному метанию ножа, которые прошли в столице Узбекистана. Об этом рассказали в региональном Минспорта.

Так, спортсмены из городского округа Пушкинский смогли завоевать две золотых, одну серебряную и три бронзовых медали. Всего же в турнире приняли участие более ста двадцати спортсменов из пятнадцати стран мира.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что до конца этого года на территории региона введут в эксплуатацию тринадцать крупных спортобъектов.