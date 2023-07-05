Юные таланты Воскресенска стали лауреатами Международного конкурса-фестиваля «Яхта «Победа»

Также там выступили творческие детские коллективы не только из России, но и из стран Содружества Независимых Государств, и даже Европы. Поэтому конкуренция была очень жесткой, ребятам из подмосковного ДК «Цементник» победа далась не легко. Награды получили Коллектив эстрадного и современного танца «Nezabudki» и солистки Вокальной студии «Сольвейг».

А еще среди призов юные таланты Воскресенска получили специальный диплом-приглашение на фестиваль «На Берегах Невы». Он состоится в Санкт-Петербурге уже этой осенью.

Напомним, что Международный конкурс-фестиваль «Яхта «Победа» проходит при поддержке общественного фестивального движения «Дети России». В нем могут участвовать хореографические и вокальные коллективы, солисты и дуэты. А также ребята, которые занимаются цирковым искусством, играют на разных музыкальных инструментах, участвуют в хоровых кружках, театрах и театрах мод.