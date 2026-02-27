Юные защитники: в День защитника Отечества каширские школьники сдавали нормы ГТО

Во дворце спорта «Юбилейный» в Кашире состоялся зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Участниками соревнований, приуроченных сразу к двум значимым датам — Дню защитника Отечества и 670-летию города, — стали сборные команды седьмых классов из восьми школ округа.

За право получить заветные знаки отличия боролись 98 школьников. Честь своих учебных заведений отстаивали команды школ №1, №2, №4, №7, №9, Тарасковской школы, а также кадетского отделения школы №7. Организатором мероприятия выступил МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева».

Интересно, что первоначальная программа фестиваля претерпела изменения. Организаторы планировали провести лыжную гонку на 2 километра, однако погода внесла свои коррективы. Из-за низкой температуры воздуха и, как следствие, отсутствия должной лыжной подготовки на улице, было принято решение перенести состязания в теплый зал. Вместо лыжни участники соревновались в беге на 30 метров, прыжках в длину с места, отжиманиях от пола и наклонах на гибкость.

Торжественную часть открыла заместитель директора спортклуба «Кашира» Агапова А.С. Она поприветствовала юных спортсменов и пожелала им достойных результатов.

Главный судья соревнований и начальник Центра тестирования ГТО Н.М. Гайворонский провел для ребят подробный инструктаж. Он не только объяснил правила выполнения упражнений, но и напомнил школьникам о важности регистрации на официальном сайте ГТО. Участникам подробно разъяснили, какие именно нормативы необходимо выполнить, чтобы в дальнейшем претендовать на получение золотого, серебряного или бронзового знака отличия.