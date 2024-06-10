Юный бадминтонист из Воскресенска победил в двух разрядах на Всероссийских соревнованиях

Всероссийские юношеские соревнования по бадминтону «Белые ночи» прошли в Гатчине Ленобласти при участии свыше 250 юных спортсменов из России и Белоруссии. Подмосковный Воскресенск представил воспитанник отделения бадминтона МБУ ДО «СШ по единоборствам», который добился впечатляющих результатов.

«Белые ночи» провели среди мальчиков и девочек до 11 лет. Воскресенский бадминтонист Матвей Османов достойно выступил и стал лучшим в двух категориях, а также взял серебро. За победу он боролся с десятками талантливых ребят из 16 российских регионов и Белоруссии.

В ходе соревнований юный воскресенец смог показать мастерство владения ракеткой и высокий уровень подготовки. Он победил в парном и смешанном разрядах, а также стал серебряным призером одиночной категории.

Турнир «Белые ночи» - значимое международное соревнование по бадминтону в России, которое проводится в Гатчине с 1982 года. По престижу является вторым после турнира Золотой серии Мирового Гран-при Russian Open. «Белые ночи» также включает в себя юношеский чемпионат, в котором уже не первый год принимают участие молодые дарования из Подмосковья.