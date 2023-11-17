Юный боксер из Можайска стал победителем турнира памяти чемпиона СССР Олега Коротаева

Юный боксер из Можайского городского округа Игорь Баранов стал победителем восьмого Традиционного турнира по боксу памяти четырехкратного чемпиона СССР по Олега Коротаева.

Игорю тринадцать лет. Мальчик занимается в Можайской школе бокса. На турнире он выступал в весовой категории 40 килограммов. В результате Игорь победил в четырех боях и занял первое место.

«Поздравляем Игоря Баранова с новым достижением и желаем продолжать идти к новым вершинам в этом виде спорта», - поздравили спортсмена в администрации муниципалитета.

В соревнованиях участвовали юноши и девушки в возрасте 13-14 лет, а также девушки в возрасте 15-16 лет.