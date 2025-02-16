Юра Борисов не получил престижную кинопремию BAFTA

Российский актер Юрий Борисов не получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA за участие в нашумевшем фильме «Анора». Он уступил американцу Кирану Калкину.

Юрий Борисов выдвигался в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Многие пророчили россиянину получение премии, однако критики удостоили награды американца Кирана Калкина за роль в драме «Настоящая боль». 42-летний актер получил свою первую «Бронзовую маску».

Звездные обозреватели отмечают, что это плохой знак перед «Оскаром», где на награду также претендуют Борисов и Калкин. Церемония вручения статуэток намечена на 2 марта, через несколько недель после BAFTA.

Ранее сообщалось, что обрушившаяся популярность может угрожать браку Юрия Борисова.