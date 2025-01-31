Попал под внимание Ханде Эрчел: обрушившаяся популярность угрожает браку Юрия Борисова

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел заявила , что хочет познакомиться с творчеством российского актера Юрия Борисова. Мировую популярность и номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана Борисов приобрел после фильма «Анора». Обрушившаяся слава может стать угрозой семейному счастью артиста с актрисой Анной Шевчук, предупредила эзотерик Майя Королева.

Карты Таро указали ей на скрытые мотивы. Королева заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что в жизни Борисова присутствуют неочевидные влияния, которые могут привести к сложным выборам.

«Его популярность привлекла внимание не только фанатов, но и других женщин, но пока все держится в области намеков, скрытых желаний или недосказанности», — объяснила таролог.

Борисов умеет контролировать себя и свое окружение, у него есть способность очаровывать людей, отметила эзотерик. Актер может оказаться в ситуации, где появится риск поддаться искушению. В то же время он сможет осознанно управлять происходящим, обнадежила Королева.

«Если Борисов позволит искушению взять верх, это может привести к серьезным последствиям — скандалу, проблемам в семье, разрушению отношений. Если он не будет осторожен, популярность может привести к катастрофическим переменам», — заключила таролог.

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