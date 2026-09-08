Юра Борисов попал на день рождения Сальмы Хайек в Риме
Super: звезда «Аноры» Юра Борисов стал гостем на вечеринке Сальмы Хайек в Риме
Фото: [соцсети]
33-летний российский актер Юра Борисов, получивший мировую известность после фильма «Анора», продолжает активную международную карьеру. На этот раз он посетил день рождения голливудской звезды Сальмы Хайек в Риме, сообщает Super.
Отмечается, что вечеринка прошла в узком кругу, но собрала множество знаменитостей. Среди гостей были замечены Анджелина Джоли, режиссер Тайка Вайтити, певица Рита Ора и другие звезды.
Фотографией с Борисовым поделилась актриса Матильда Пино. Поклонники актера отметили, что он уже уверенно вливается в голливудскую тусовку.
Стоит отметить, что в ближайшее время Борисов может вновь оказаться в центре внимания из-за премьеры нового фильма «Искусственный» с его участием. Картину покажут в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что Юрий Колокольников попал в голливудский экшен-триллер вместе со звездой «Шерлока».