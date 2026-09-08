Юра Борисов попал на день рождения Сальмы Хайек в Риме

33-летний российский актер Юра Борисов, получивший мировую известность после фильма «Анора», продолжает активную международную карьеру. На этот раз он посетил день рождения голливудской звезды Сальмы Хайек в Риме, сообщает Super.

Отмечается, что вечеринка прошла в узком кругу, но собрала множество знаменитостей. Среди гостей были замечены Анджелина Джоли, режиссер Тайка Вайтити, певица Рита Ора и другие звезды.

Фотографией с Борисовым поделилась актриса Матильда Пино. Поклонники актера отметили, что он уже уверенно вливается в голливудскую тусовку.

Стоит отметить, что в ближайшее время Борисов может вновь оказаться в центре внимания из-за премьеры нового фильма «Искусственный» с его участием. Картину покажут в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Юрий Колокольников попал в голливудский экшен-триллер вместе со звездой «Шерлока».