Светлая куртка и флаг из пакета: как россиянка выжила неделю в лесу среди болот

30 августа жительница Пермского края ушла в лес за ягодами и пропала — семь дней она блуждала среди болот, спасаясь от холода и диких зверей, пока сотни волонтеров прочесывали тайгу, а ее спасением стали куртка, вывернутая наизнанку, и пакет на палке. Об этом сообщает РИА Новости.

История, которая могла закончиться трагедией, но благодаря смекалке и упорству женщины обернулась счастливым финалом. 30 августа она отправилась в лес за ягодами и потеряла ориентир. На поиски выдвинулись более 300 человек — волонтеры, спасатели, местные жители. За 200 часов они прочесали свыше тысячи квадратных километров труднопроходимой местности, где лес перемежается болотами.

Женщина не сдавалась. Она вывернула свою куртку светлой стороной наружу — чтобы ее было видно с воздуха и издалека. А затем соорудила импровизированный флаг: примотала к палке яркий пакет и махала им, подавая сигналы. Все это время у нее был включен сотовый телефон — хоть связи и не было, но яркий экран мог заметить поисковый дрон.

На седьмые сутки ее нашли. Спасатели говорят, что женщина была сильно истощена, обессилена и не могла идти самостоятельно — ее пришлось выносить из леса на носилках.



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