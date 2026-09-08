Новое оборудование для проведения диализа передали Дубненской больнице
Больница Дубны получила новый аппарат «искусственная почка»
Фото: [пресс-служба Дубненской больницы]
Отделение анестезиологии-реанимации Дубненской больницы получило новый аппарат «искусственная почка» для проведения диализа. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Оборудование закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Перед установкой новой техники в отделении подготовили системы водоснабжения и водоотведения, которые требуются для безопасности процедуры. С помощью нового оборудования врачи могут проводить диализ пациентам прямо в палате интенсивной терапии.
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