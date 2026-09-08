Новое оборудование для проведения диализа передали Дубненской больнице

Больница Дубны получила новый аппарат «искусственная почка»

Официально

Фото: [пресс-служба Дубненской больницы]

Отделение анестезиологии-реанимации Дубненской больницы получило новый аппарат «искусственная почка» для проведения диализа. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Оборудование закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Перед установкой новой техники в отделении подготовили системы водоснабжения и водоотведения, которые требуются для безопасности процедуры. С помощью нового оборудования врачи могут проводить диализ пациентам прямо в палате интенсивной терапии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл в Солнечногорске современный реабилитационный центр для участников СВО.

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