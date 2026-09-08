Храп затих внезапно? Врач Тен предупредил о болезни, которую нельзя проспать

Человек может годами спокойно спать, а потом вдруг начать громко храпеть. Многие списывают это на усталость или возраст, но внезапное появление храпа иногда становится первым сигналом серьезных изменений в организме. Врач-оториноларинголог Видновской клинической больницы Минздрава МО Рауль Тен рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему привычный храп может быть не просто особенностью сна и какие симптомы нельзя игнорировать.

Храп возникает из-за вибрации мягких тканей глотки и неба во время сна, когда дыхательные пути становятся уже. Если человек никогда раньше не храпел, а затем проблема появилась внезапно, это может означать, что возник фактор, который начал мешать нормальному прохождению воздуха. По словам врача, одна из распространенных причин — набор веса. Даже несколько лишних килограммов могут изменить состояние дыхательных путей: жировая ткань в области шеи способна сужать просвет глотки и усиливать вибрацию тканей во время сна.

Еще один фактор — заболевания ЛОР-органов. Хронический насморк, синусит, полипы в носу или увеличение миндалин могут создавать препятствия для дыхания и заставлять человека дышать иначе во сне.

Причиной внезапного храпа иногда становятся и нарушения работы щитовидной железы. Например, при гипотиреозе могут появляться отеки тканей и снижаться тонус мышц глотки.

Кроме того, спровоцировать проблему способны алкоголь, снотворные и успокоительные препараты. Они расслабляют мышцы верхних дыхательных путей, из-за чего даже человек без прежних проблем со сном может начать храпеть. Однако главный тревожный сигнал — не сам звук, а то, что происходит между эпизодами храпа.

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«Обычный храп — это более или менее равномерный звук, который может усиливаться или ослабевать в зависимости от положения тела, но при этом дыхание не останавливается», — объяснил Рауль Тен.

По словам специалиста, опаснее всего прерывистый громкий храп, когда после звуков наступает внезапная тишина на несколько секунд. Особенно если со стороны кажется, что человек пытается вдохнуть, но не может. Такие эпизоды могут говорить о синдроме обструктивного апноэ сна — состоянии, при котором во время сна у человека временно перекрываются дыхательные пути.

«После паузы дыхание восстанавливается с характерным громким всхрапыванием или ощущением удушья. Такие эпизоды могут повторяться много раз за ночь», — отметил врач.

При апноэ мозг регулярно вынужден «будить» организм, чтобы восстановить дыхание. Из-за этого человек не получает полноценного глубокого сна, даже если провел в постели 8–9 часов. Последствия могут быть серьезными: хроническое кислородное голодание повышает риск развития гипертонии, нарушений сердечного ритма, инфаркта, инсульта и сахарного диабета второго типа.

Насторожиться стоит, если вместе с храпом появились утренние головные боли, постоянная усталость, дневная сонливость, раздражительность или ощущение разбитости после пробуждения. По словам специалиста, внезапно появившийся храп не стоит просто терпеть или пытаться решить только сменой подушки. Если он сопровождается остановками дыхания, ночными пробуждениями или ухудшением самочувствия, необходимо обратиться к врачу — ЛОРу или сомнологу — и пройти обследование.

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова предупредила, что регулярный ночной голод может быть не просто привычкой, а сигналом серьезных заболеваний — от «синдрома ночной еды» до реактивной гипогликемии, когда после углеводного ужина человек просыпается с дрожью и потливостью.