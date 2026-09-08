Над облаками на Мадейре: Ксения Бородина встретила рассвет на краю обрыва

43-летняя телеведущая Ксения Бородина продолжает делиться с подписчиками яркими моментами из своего отпуска. На этот раз телеведущая отправилась на португальский остров Мадейра, пишет Super.

Фото: [ скриншот видео ]

Она опубликовала видео, снятое на рассвете на вершине высокого камня у края обрыва. Перед ней простиралось облачное небо, создавая эффект прогулки над облаками.

Для прогулки Бородина выбрала яркий образ: красную куртку, черные шорты, кепку и ботинки. В подписи к видео она поделилась впечатлениями, назвав Мадейру местом для тех, кто любит природу без поправок. Она отметила тишину, прогулки по облакам и возможность оставить частичку сердца на склонах острова.

Ранее Ксения уже показывала, как провела август, и делилась семейными кадрами с отдыха, на которых позировала с дочками и мужем. Но именно это видео с Мадейры вызвало особый отклик у поклонников.

Ранее телеведущая Ксения Бородина призналась, что не хотела бы жить в эмиграции.