Врач разрешил 60-летней москвичке родить четвертого ребенка сразу после кесарева

В столице произошло событие, которое ломает стереотипы о возрасте материнства. Кандидат биологических наук Марина Ковина родила третьего сына, когда до ее 61-летия оставалось всего несколько дней. Ученый, посвятивший себя изучению старения, сама стала примером того, как современная медицина способна обмануть биологические часы, — и призвала других женщин не бояться осуждения окружающих. Подробности об этом событии узнала редакция gazetametro.ru .

Марина Ковина вырастила двоих сыновей, но в 45 лет, руководствуясь профессиональным чутьем биолога, решила подстраховаться и заморозила яйцеклетки. Этот шаг, по ее словам, был логичным для исследователя механизмов старения. Однако тогда она вряд ли предполагала, что «запасной вариант» пригодится спустя почти два десятилетия.

Третья беременность стала желанной и осознанной. Близкие поддержали ученую, а врачи Центра женского здоровья в «Коммунарке» одобрили процедуру ЭКО после тщательного обследования. Как сообщили журналистам, на протяжении всего срока за будущей мамой наблюдала целая мультидисциплинарная команда: терапевт, онколог, сосудистый хирург и медицинский психолог.

Роды прошли на 38-й неделе с помощью кесарева сечения. На свет появился здоровый мальчик. Одновременно хирурги с ювелирной точностью удалили миому, которая располагалась в опасной близости к важным органам. Заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи Соня Данелян отметила, что репродуктивная функция пациентки полностью сохранена — при желании она сможет выносить еще одного ребенка.

Сам эксперт, врач-терапевт Андрей Звонков, в беседе с Metro пояснил: в зрелом возрасте беременность возможна, если женщина здорова, у нее в порядке матка и нет серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Однако он подчеркнул, что 60 лет — это период стойкой менопаузы, требующий гормонозаместительной терапии и постоянного наблюдения врачей на всех этапах.

Сейчас все время Марины посвящено младшему сыну. В свободные минуты она планирует развивать проект «Школа долголетия» вместе с единомышленниками. Обращаясь к другим женщинам через репортеров, героиня призвала не обращать внимания на завистников и отговаривающих, а окружать себя теми, кто поддерживает.