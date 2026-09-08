Без работы останутся все? В Госдуме рассказали, как ИИ изменит рынок труда в России

Искусственный интеллект и роботы уже меняют рынок труда по всему миру: часть привычных задач постепенно передают технологиям. Депутат Государственной думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», следует ли россиянам бояться безработицы на фоне развития ИИ.

Депутат отметила, что развитие технологий станет не угрозой для работников, а причиной изменения структуры занятости. По ее словам, автоматизация в первую очередь затронет монотонные процессы, а человеку будут требоваться новые навыки.

«В ближайшие 10–15 лет нам потребуется 8 миллионов человек дополнительно. С учетом демографической ямы 90-х годов и нынешнего уровня рождаемости проблема нехватки кадров будет сохраняться», — отметила парламентарий.

По словам Бессараб, искусственный интеллект действительно сможет заменить часть профессий и отдельных специальностей, однако речь прежде всего идет о работе, где требуется выполнение повторяющихся механических операций. При этом полностью заменить человека технологии не смогут. На смену одним профессиям будут приходить другие — связанные с управлением роботами, их настройкой, обучением и контролем.

«Какие-то профессии, безусловно, заменит робот, но это, как правило, связано с монотонным трудом. Человек при этом остается востребованным, но уже на более творческом уровне — чтобы управлять роботами, обучать их и исправлять возникающие ошибки», — пояснила Бессараб.

Она подчеркнула, что сейчас в России нет признаков массовой безработицы: уровень незанятости остается одним из самых низких в истории. Большое значение, добавила депутат, будет иметь переобучение работников. Государство уже формирует программы подготовки специалистов под запросы компаний и будущих производств.

«У нас огромное количество профессий, более четырех тысяч, которым можно обучиться, переобучиться, повысить квалификацию и стать востребованным специалистом», — сказала Бессараб.

Воспользоваться такими возможностями могут не только молодые специалисты, но и люди, которые временно выпали из рынка труда. Среди них — родители маленьких детей, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, предпенсионеры, пенсионеры и те, кому грозит сокращение. По словам депутата, главное изменение будущего рынка труда заключается не в исчезновении работы как таковой, а в необходимости постоянно обновлять свои знания.

Экономист Александр Сафонов предупредил, что идея обязательной 13-й зарплаты может обернуться ловушкой для работников — вместо премии за эффективность выплата станет скрытым увеличением зарплаты, но без привязки к результатам, а компании могут начать сокращать сотрудников или переводить их в статус самозанятых.