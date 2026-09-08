В СНТ «Полесье» Сергиева Посада стартовал капитальный ремонт электросетей

Сети отремонтируют на трех улицах — Сосновой, Вишневой и Цветочной. Энергетики заменят неизолированные провода на самонесущие изолированные.

На Сосновой уже заменили опоры и смонтировали 350 метров нового провода. На новую линию переведены 23 потребителя. На Вишневой продолжается установка опор. После завершения ремонта там начнутся работы на Цветочной.

Всего в ходе капремонта планируется проложить около 900 метров провода. Работы завершатся до конца сентября. Проведение капремонта позволит повысить надежность электроснабжения 76 домовладений, где проживает около 250 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил до 30 сентября завершить подготовку водоснабжения и водоотведения к зиме.