Ледники Арктики начали вымывать метан из-под земли: ученые обнаружили новую климатическую угрозу

Таяние арктических ледников может запускать климатическую «петлю» из-за выбросов древнего метана из пород, находящихся подо льдом, пишет Daily Mail. К такому выводу пришли исследователи, изучившие 148 проб воды из 19 рек с ледниковым питанием на норвежском архипелаге Шпицберген.

Во всех проверенных реках уровень метана оказался выше, чем можно было бы ожидать только из-за контакта воды с воздухом. В некоторых потоках загрязнение в 425 раз превысило обычную концентрацию.

По словам ведущего автора работы Габриэль Клебер из исследовательской организации iC3 Polar Research Hub, эти объемы малы по сравнению с антропогенными выбросами от использования топлива, сельского хозяйства и отходов. Но они важны, потому что показывают природную обратную связь, которая может усиливаться по мере потепления Арктики.

Анализ показал, что метан, вероятно, имеет геологическое, а не микробное происхождение. В воде также обнаружили пропан и этан — газы, характерные для древних органических пород. Талая вода проходит через трещины и отверстия в ледниках, достигает их основания и вымывает газ из сланцев.

Исследователи оценили, что ледники Шпицбергена, заканчивающиеся на суше, могут переносить с талыми водами примерно 182–368 т метана в год. Однако возможные газовые выбросы будут зависеть не только от скорости таяния, но и от геологии и состояния основания ледников.