Офтальмолог Красногорской клинической больницы объяснил, почему может дергаться глаз

Заведующий офтальмологическим отделением Красногорской клинической больницы Алексей Казбан объяснил, почему может дергаться глаз и что с этим делать. Рекомендации врача приводит Министерство здравоохранения Московской области.

«Подергивание века у здорового человека связано с повышенной возбудимостью нервно-мышечных волокон, причем не только из-за стресса и недосыпа, но и избытка кофеина. Это состояние называют миокимией. Она может возникать периодически в течение нескольких дней и иногда сохраняться до нескольких недель», — рассказал специалист.

Он отметил, что обычно неприятный симптом проходит при снижении нагрузки и улучшении качества сна. Однако если симптом сохраняется длительное время, усиливается или проявляется чаще, следует обратиться к врачу.

Внимания требует ситуация, когда глаз дергается с обеих сторон или симптом распространяется на другие мышцы лица. За помощью следует обратиться, если подергивание сопровождается слабостью или онемением мышц, нарушением речи, зрения или координации движений, а также головной болью, опущением века и асимметрией лица. Кроме того, необходимо проконсультироваться с врачом, если глаз полностью закрывается при подергивании или если сокращения распространяются на значительную часть лица.

Алексей Казбан добавил, что часто миокимию связывают с дефицитом магния и других микроэлементов, но эта зависимость переоценена.

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