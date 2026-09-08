Почти 400 работников водоканалов ЖКХ Подмосковья прошли обучение в преддверии отопительного сезона
В Подмосковье обучение перед зимним периодом прошли 369 специалистов водоканалов
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
В Подмосковье в преддверии отопительного сезона обучение в Учебно‑курсовом комбинате при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области прошли 369 специалистов водоканалов.
Специалисты прошли обучение по четырем образовательным программам: слесарь аварийно‑восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения; машинист насосных установок; слесарь‑сантехник и аппаратчик химводоочистки.
Программы изучили специалисты из Одинцова, Химок, Павловского Посада, Домодедова, Истры и Черноголовки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил до 30 сентября завершить подготовку водоснабжения и водоотведения к зиме.