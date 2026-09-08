Внучка экс-мэра Самары пыталась замести следы с помощью нейросетей

Шокирующая история самарской семьи обрастает новыми деталями: внучка бывшего мэра, признавшаяся в убийстве бабушки и дедушки, пыталась обмануть окружающих с помощью искусственного интеллекта. По данным судебных источников, на которые ссылается RT , девушка сгенерировала голоса погибших родственников, чтобы создать иллюзию их присутствия, и даже привлекла к этому «куратора креативных нейросетей».

Екатерина Тархова, имя которой теперь прочно связано с жестоким преступлением в Самаре, после расправы над пожилыми родственниками предприняла изощренную попытку скрыть случившееся. Как сообщает RT со ссылкой на инсайдера в суде, внучка экс-мэра заказала генерацию голосов своих убитых дедушки и бабушки. Цель была очевидна: убедить окружающих, что Виктор Тархов и его супруга живы и здоровы.

Для реализации этого замысла фигурантка привлекла стороннего специалиста — некоего Виктора Беланова, который в кругах IT-сообщества позиционирует себя как «куратор креативных нейросетей». На одном из судебных заседаний Беланов дал показания, подтвердив, что помогал Екатерине. С помощью ИИ были созданы аудиосообщения и даже голосовые поздравления, которые якобы исходили от бывшего градоначальника и его жены. В этих записях «родные» жаловались на здоровье и просили не беспокоить.

Напомним, что в начале 2025 года близкие Тарховых забили тревогу: встретиться с пожилой парой было невозможно, однако с телефона мужчины регулярно приходили сухие СМС о том, что он очень занят. Истина вскрылась позже, когда выяснилось, что тела были расчленены. Ранее RT уже приводил жуткие подробности: при уничтожении останков убийца использовала мясорубку.

Сама Екатерина Тархова полностью признала вину. Следствию предстоит дать оценку роли «куратора нейросетей» в этом деле — знал ли он, для чего на самом деле создаются голосовые фейки, или его просто ввели в заблуждение. Пока ясно одно: цифровые технологии в этом случае стали не инструментом творчества, а орудием сокрытия чудовищного преступления.

Ранее сообщалось, как внучка-убийца семьи Траховых выдала себя следствию.