В подмосковном ЖК «Мытищи Парк» поставили на кадастр новостройку

В Мытищах поставили на кадастровый учет новый дом в ЖК «Мытищи Парк». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

После постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Дом рассчитан более чем на 1,2 тыс. квартир общей площадью 53,7 тыс. кв. м — от студий с кухней-гостиной до четырехкомнатных квартир евроформата.

На первом этаже жителям доступны помещения для хранения велосипедов и колясок, этажом ниже, в подвальной части здания, можно будет хранить сезонные вещи. На территории есть плоскостная стоянка, многоуровневый паркинг. Во дворе обустроят места для тихого отдыха, спортивную зону и несколько игровых площадок для детей разных возрастов.

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