Юрген Клопп восхитился игрой Месси

39-летний капитан Аргентины забил пять мячей своей команды и стал рекордсменов по числу голов на чемпионатах мира (18). Клопп наблюдал за Месси во время матчей с Алжиром (3:0) и Австрией (2:0).

«Наблюдать за Лео — это невероятно, просто потрясающе. Люди говорят: „Он ходит пешком“. А я говорю: „Он изучает поле“. Я так часто смотрел на него, даже когда мяч был где-то в другом месте. Просто хотел понять, что он делает. Думаю, он измеряет расстояния на поле. Он точно знает: сейчас я здесь, сейчас я займу позицию справа, сейчас я в центре. Матч против Австрии долгое время проходил не в его стиле. Однако он забил первый гол, потому что мог. Он забил второй гол, потому что захотел», — сказал Клопп Sky Sports.

Тренер рассказал, что даже в свои 59 лет испытал нечто особенное, когда Месси поприветствовал их на бровке поля.

Ранее суперкомпьютер Opta обновил свой прогноз по поводу главного фаворита ЧМ, поставив Аргентину на первое место.