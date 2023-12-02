Юрий Башмет назван человеком года по версии Russian Creative Awards

Прославленный российский альтист и дирижер, народный артист СССР Юрий Башмет признан человеком года, как личность, оказавшая влияние на развитие различных креативных индустрий России.

Об этом было объявлено на прошедшей накануне церемонии вручения III Российской национальной премии Russian Creative Awards.

«Так, как ты себя сам критикуешь и ругаешь, тебя никто не будет критиковать и ругать, поэтому, когда хвалят, цени это», — цитирует Башмета телеканал РЕН.

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* — признан в РФ иностранным агентом