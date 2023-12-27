Юрий Башмет пригласил посетителей выставки «Россия» на фестиваль Чайковского в Клину

Народный артист РФ Юрий Башмет пригласил посетителей выставки «Россия» на Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского, который ежегодно проводится в Клину.

«Само место, где проходит фестиваль, удивительные люди, которые приходят на концерты, особые ощущения, которые испытывают участники, выступая на фестивале. Все вместе и создает уникальность этого многолетнего проекта», - сказал он.

Он отметил важность поддержки проекта со стороны губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, областного Минкультуры и туризма, а также Клина.

Директор музея-заповедника П. И. Чайковского Игорь Корнилов рассказал, что в 2024 году пройдет юбилейный десятый фестиваль. Он также напомнил о музыкальной академии Башмета, в рамках которой проводятся мастер-классы для талантливых детей со всего региона, и школе журналистов, пишущих о культуре.