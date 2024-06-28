Знаменитый российский артист Юрий Куклачев готов вернуться на сцену после болезни. О своем новом шоу, которое состоится уже на следующей неделе, он рассказал корреспонденту портала Regions .

Шоу было названо «Путешествие в волшебный мир кошек». В его рамках зрители смогут не только увидеть выступление артиста, но и посетить музей кошек — в нем обитают две сотни животных. Также всех желающих научат жонглировать.

Помимо этого, Куклачев расскажет о своей работе, в том числе о подготовке шоу с бездомными кошками в Англии, раскроет секреты знаменитого номера «Кот и повар».

«После шоу я проведу беседы с детьми и их родителями о том, как стать счастливыми и что нужно для этого делать, и поделюсь секретами воспитания кошек», - добавил артист.

Весной у Куклачева прямо во время выступления в столице произошел инфаркт. В больнице он провел около месяца, после чего проходил реабилитацию в санатории. Подробнее о том, как артист смог быстро восстановиться, читайте в материале Regions.