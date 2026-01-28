Юрий Лоза назвал идиотами знаменитостей, приписывающих ему фейки

Юрий Лоза, чьи резкие высказывания давно стали частью его публичного образа, на этот раз сам оказался в роли мишени для фейков и искажений. В беседе с Общественной Службой Новостей певец резко высказался о коллегах по шоу-бизнесу, которых назвал идиотами за то, что они приписывают ему абсурдные заявления, к которым он не имеет отношения.

Конкретным поводом для гнева стал пост одной из участниц Comedy Club, которая, по словам Лозы, всерьез написала, будто он рекомендует лечить подачу козьими экскрементами. Артист возмущен, что его имя стало карт-бланшем для любого бреда, и намеренно дистанцируется от этого «цирка». Однако проблема оказалась глубже разовых фейков. Лозу задевает и давняя, ставшая мемом, претензия о том, что за всю карьеру он создал лишь один хит — песню «Плот». Теперь же к насмешкам добавились и обвинения в плагиате мелодии у американской группы Styx.

На эти упреки певец отвечает с сарказмом, сводя абсурдность обвинений к логическому тупику. Если судить лишь по тому, что в обеих песнях упоминается плавательное средство, то, по его мнению, с тем же успехом можно обвинить его в краже идеи у Николая Добрынина с его «На теплоходе музыка играет». Лоза призывает всех сомневающихся просто переслушать композиции, чтобы убедиться в отсутствии сходства, списывая все на проблемы со слухом у критиков.

Ранее он назвал свой главный хит 2025 года.