Подводя музыкальные итоги года, каждый артист составляет свой личный хит-парад, и для музыканта Юрия Лозы главным треком 2025 года вновь стала его собственная классика. Как признался певец, он не делит песни по времени выпуска, для него важнее деление на «хиты» и «не хиты», и его композиция «Зима», сочетающая драматизм и лирику, остается для него вневременным фаворитом, особенно актуальным с наступлением холодов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Раскрывая тему своих музыкальных предпочтений, Лоза отметил, что в течение года с удовольствием слушал разных современных российских исполнителей, таких как Хабиб, Ани Лорак, Дима Билан и Сергей Лазарев. Однако, когда речь заходит о конкретных песнях-фаворитах, выделить что-то новое ему сложно. Его слушательский выбор тяготеет скорее к ностальгии, чем к актуальной поп-повестке.

Таким образом, итогом музыкального года для Юрия Лозы становится не открытие новых имен, а подтверждение статуса собственной культовой работы. В то время как чарты заполняются свежими релизами, для артиста самым ценным остается проверенная временем связь со слушателем через песни, которые, как «Зима», продолжают жить и звучать вне зависимости от даты в календаре. Это взгляд не столько на моду, сколько на вневременную суть настоящего хита.

