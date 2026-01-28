Юрий Лоза назвал современные хиты примитивными «кричалками»

В мире современной эстрады, где царят короткие тик-ток хиты и запоминающиеся фрагменты, певец Юрий Лоза остается верным своей позиции критика. В беседе с Общественной Службой Новостей он высказал резкое мнение, что все популярные песни последнего десятилетия — не более чем примитивные «кричалки».

Артист раскрывает суть своей претензии на конкретных примерах. По его словам, слушатели могут напеть лишь пару строк из хита «Матушка-земля», но полностью воспроизвести песню не способны. Та же участь, считает Лоза, постигла и другие громкие треки, вроде «Остановите! Вите надо выйти» — их запоминающаяся сила заключена в одном-двух куплетах, за которыми не стоит ни глубины, ни качественной поэзии. Этот феномен он наблюдал последние двадцать лет: индустрия, по его мнению, сознательно отказалась от серьезных, философских произведений в пользу простых и громких слоганов, которые легко подхватывает толпа.

Последствия такого подхода Лоза ощущает на себе. Он признается, что его новые песни, в которых он пытается сохранить целостность и смысл, радиостанции брать в ротацию не хотят, ведь они не вписываются в формат моментальной «кричалки». Более того, певец принципиально отказывается идти на поводу у трендов и заявляет, что никогда не согласится написать подобный трек для молодых коллег, считая это ниже своего достоинства.

