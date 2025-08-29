Юрий Семин усомнился в том, что футболистов можно принудительно засадить за книги

Знаменитый российский тренер Юрий Семин в разговоре с RT усомнился в реализуемости инициативы министра спорта РФ Михаила Дегтярева, который предложил разработать перечень книг, обязательных к прочтению молодыми футболистами.

Глава Минспорта заявил, что спортсмены в России должны не только показывать высокие результаты, но и транслировать важные смыслы. Кроме обязательного списка книг министр предложил проводить лекции с привлечением известных ученых и деятелей культуры.

«Просто непонятно, как эту тему реализовать на практике. Рекомендовать можно что угодно, но не факт, что футболисты засядут за книги. Все-таки это индивидуальный момент. Один обожает чтение, а другой и страницу осилить не в состоянии. Да и, считаю, не стоит выделять именно футболистов. Они же не особенные спортсмены. Мне непонятна эта тема», — сказал Семин

Ранее полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев признался, что прочитал в своей жизни только одну книжку.