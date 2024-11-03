Юрист Хаминский назвал причины сложностей с продажей дома Чекалиных

Дом бывших супругов Чекалиных в элитном поселке Агаларов Эстейт выставили на продажу, тем не менее с поиском покупателей пока не задалось. По словам юриста Александра Хаминского, дело вовсе не в юридических сложностях, а именно в неконкурентной цене, которая служит ключевой причиной отсутствия интереса к данному лоту. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что в истории каждого объекта недвижимости могут найтись «скелеты в шкафу», связанные, например, с неурегулированными спорами или претензиями третьих лиц. На фоне этого риелторские агентства предлагают покупателям провести проверку дома или квартиры на юридическую чистоту.

По мнению юриста, в ситуации с домом Чекалиных есть два нюанса: равные доли обоих супругов закреплены вступившим в силу решением суда, а также предъявленные ранее налоговые претензии супругами были полностью погашены. Однако с целью полностью обезопасить себя в будущем, потенциальный покупатель должен подписать договор с реальными ценовыми условиями и перевести указанную в нем сумму безналично.

Он уточнил, что, несмотря на то что с правовой точки зрения сделка по покупке особняка Чекалиных выглядит вполне легитимно, желающих приобрести его пока не наблюдается в силу экономических причин. Так, Чекалины продают дом за 880 млн рублей, тем не менее за аналогичную стоимость можно найти готовый дом с благоустроенным участком.

Ранее сообщалось, что стоимость особняка Лерчек в Подмосковье упала на миллиард рублей.