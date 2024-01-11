Юрист Хаминский не исключает вероятность уголовного наказания для Ивлеевой за неуплату налогов

По словам юриста Александра Хаминского, компании блогерши Анастасии Ивлеевой могут проверить на так называемое дробление бизнеса. Об этом сообщают « Известия ».

Он отметил, что с внешней стороны у Ивлеевой все в порядке, однако имеются нюансы.

По мнению юриста, для получения права на льготное налогообложение следует иметь суммарную выручку в пределах 150 млн рублей в год, а у блогеров данный показатель значительно выше, поэтому выручка раскидывается между рядом фиктивных, не осуществляющих реальную деятельность ООО и ИП.

Он пояснил, что блогерша должна бюджету 137 млн рублей, а неуплата этой суммы повлечет привлечение к уголовной ответственности по ст. 198 или с. 199 УК РФ.