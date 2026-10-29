Показательные выступления ребят серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и заслуженный мастер спорта России оценил, отметив: «Техника — что надо!»



Биография Стретовича действительно впечатляет. Первую медаль он завоевал в шесть лет, а к завершению карьеры собрал около 600 наград. За этим стоят годы упорного труда.



Отвечая на вопросы юных спортсменов, Иван признался: любимый снаряд — перекладина, потому что она «дает чувство полета». А самым сложным он назвал кольца: чтобы их «укротить», пришлось серьезно потрудиться.



Говорили и о неудачах — от них не застрахован ни один спортсмен. Совет чемпиона прост: не отчаиваться и продолжать работать. Ведь путь к олимпийскому пьедесталу начинается с первых тренировок, а большой результат складывается из ежедневного труда, терпения и веры в себя.



В завершение встречи воспитанники «Трудовых резервов» получили из рук чемпиона заслуженные золотые и серебряные знаки ГТО и его автограф. Кстати, в Наро-Фоминске Стретович не впервые: ровно год назад именно здесь, на базе спортшколы «Трудовые резервы», его избрали первым вице-президентом Федерации спортивной гимнастики Московской области.