Врач Золотова раскрыла правду о жире на животе от стресса

Врач Золотова рассказала, когда кортизол действительно влияет на вес

Здоровье

Так называемый кортизоловый живот в большинстве случаев не связан со стрессом. Об этом сообщает«Газета.Ru» со ссылкой на эндокринолога Елизавету Золотову.

По словам врача, кортизол необходим организму: он помогает адаптироваться к стрессу, нагрузкам и недосыпу. Если его слишком много, это может приводить к накоплению жира в области живота, груди и шеи. Такая патология называется эндогенным гиперкортицизмом. Она встречается редко и часто связана с опухолями. В подавляющем большинстве случаев «кортизоловый живот» — не более чем маркетинговый ход, направленный на завлечение человека и назначение ненужных обследований.

Золотова считает: обычно живот появляется из-за дисбаланса между потреблением и расходом энергии. Но жировые отложения не единственная причина. Живот может увеличиваться из-за нарушения пищеварения или гинекологических проблем. Для оценки рисков врач советует учитывать индекс массы тела и окружность талии. Так что не стоит списывать все на стресс, иногда проблема гораздо прозаичнее.

Ранее эндокринолог Кузнецов назвал идеальный русский ужин для похудения.

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