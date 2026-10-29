Путин: саммиты Россия — Африка стали доброй традицией

Путин заявил о твердом настрое на укрепление связей с Африкой

Политика

Фото: [Медиасток.рф]

Проведение таких масштабных мероприятий, как саммит Россия — Африка, стало доброй традицией. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства отметил: только что завершился третий саммит Россия — Африка. По поручению участников он вместе с президентом Бурунди Эваристом Ндайишимийе, чья страна председательствует в Африканском союзе, дал оценки совместной работе и принятым решениям.

Путин подчеркнул: такие мероприятия наглядно свидетельствуют о твердом настрое России и государств Африки на дальнейшее укрепление многополярных связей в духе подлинного партнерства и уважения друг к другу.

Ранее стало известно, что Россия увеличит закупки товаров из Африки и продолжит поставки зерна.

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