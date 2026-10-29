Путин назвал девиз саммита Россия — Африка

Девизом прошедшего в Москве третьего саммита Россия — Африка стали слова «За мир, безопасность и развитие». Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, этот девиз, по сути, определил ход и тематику дискуссий. Он подчеркнул: формулировка не случайна — она отражает главные приоритеты сотрудничества России и африканских стран. Речь идет о совместной работе ради стабильности, безопасности и развития.

Ранее Путин заявил о твердом настрое на укрепление связей с Африкой.