Путин назвал девиз саммита Россия — Африка

Путин озвучил девиз саммита: «За мир, безопасность и развитие»

Политика

Фото: [Медиасток.рф]

Девизом прошедшего в Москве третьего саммита Россия — Африка стали слова «За мир, безопасность и развитие». Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, этот девиз, по сути, определил ход и тематику дискуссий. Он подчеркнул: формулировка не случайна — она отражает главные приоритеты сотрудничества России и африканских стран. Речь идет о совместной работе ради стабильности, безопасности и развития.

Ранее Путин заявил о твердом настрое на укрепление связей с Африкой.

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