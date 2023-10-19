Юрист Хаминский объяснил, какой срок грозит убившему родных приемному сыну Стаса Намина

По словам юриста Александра Хаминского, приемному сыну Стаса Намина Роману Микояну грозит большой срок. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что согласно ч. 2 ст. 105 УК РФ ему светит наказание в виде заключения под стражу на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.

По мнению юриста, при наличии доказательств применения молотка при убийстве Романа ждет крайне суровый приговор.

Он отметил, что отягчающими обстоятельствами станут и наличие наркотиков и алкоголя в крови, однако факт наличия душевного расстройства не влечет освобождение от уголовной ответственности с заменой на принудительное лечение.