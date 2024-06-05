Юрист Хаминский оценил попытки привлечь Бузову к ответственности за выступление в откровенном наряде

Несколько дней назад на музыкальном фестивале в Уфе VK Fest 2024 певица Ольга Бузова и ее команда вышли на сцену в кожаных боди, что повлекло волну негатива в соцсетях и прессе. В парламенте потребовали привлечь певицу к ответственности. Юрист Александр Хаминский дал оценку попыткам привлечь Ольгу Бузову к ответственности. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, в первую очередь следует дать этическую и правовую оценку скандальному выступлению. Прежде всего следует учитывать, что ее выступление было не на детском празднике в честь Дня защиты детей, в рекламе мероприятия был указан нежелательный возраст для посещения.

Юрист подчеркнул, что защита несовершеннолетних от негативного воздействия на них в России регулируется законом РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», где четко изложена классификация информационной продукции, допустимая к распространению несовершеннолетним, в зависимости от их возраста. Поэтому в данном случае ответственность могут нести только организаторы фестиваля, поскольку они предварительно знали о сценическом образе и костюмах, выбранных артистами, и должны были продумать образ Ольги Бузовой.

По его мнению, вопрос уместности или неуместности лежит в сфере этики, а не уголовной или административной ответственности.