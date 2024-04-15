Юрист Хаминский считает, что участие мужа Блиновской в спецоперации не сбережет его бизнес

По словам юриста Александра Хаминского, участие мужа создательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской Алексея в спецоперации в Незалежной не посодействует спасению бизнеса и освобождению от уголовной ответственности. Об этом сообщает Life.ru .

Он уточнил, что это его решение не окажет никакого влияния на освобождение его жены из СИЗО.

По мнению юриста, все разговоры о том, что Блиновский якобы уже проходит службу в составе Донецкого корпуса, не являются правдой, поскольку до недавнего времени лица, обвиняемые или осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, не подлежали призыву в Вооруженные Силы РФ по контракту. А Алексей Блиновский признан пособником в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере, последнее как раз относится к категории тяжких.

Он добавил, что в конце прошлого месяца в УК РФ и закон о мобилизации были внесены изменения, которые снимают ограничения, связанные с категорией тяжести совершенного преступления. Исключение составляют уголовные составы, которые связаны с нарушением половой неприкосновенности, терроризмом и госизменой. Следовательно, у Алексея Блиновского лишь сегодня появилась теоретическая возможность подать заявление о заключении контракта с Минобороны. При этом уголовная ответственность снимается при условии, если лицо награждено государственной наградой или уволено со службы по истечении срока контракта или по ранению.

Хаминский пояснил, что с бизнесом Блиновских дела станут обстоять гораздо плачевнее, чем они себе это представляют.