Юрист Краснов оценил вероятность ВИЧ-статуса у Киркорова

Недавно отечественный врач-терапевт Андрей Звонков допустил, что причиной резкого похудения Филиппа Киркорова может быть наличие в его организме ВИЧ-инфекции. Адвокат Дмитрий Краснов рассказал, не может ли указанная ситуация стать поводом для иска за клевету со стороны артиста. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, если медработник, не ознакомившись с историей диагноза пациента, строит по его внешнему виду какие-либо заключения, то это признак непрофессионализма и отсутствия врачебной этики.

Юрист подчеркнул, что в целом это можно считать клеветой, поскольку документально данные слова подтвердить невозможно, за что может грозить наказание по ст. 128.1 УК РФ в виде штрафа до 500 тыс. рублей или лишения свободы до двух лет.

По его мнению, слова врача были сказаны в публичном пространстве, за что наказание может быть более жесткое. В свою очередь у самого Филиппа Киркорова имеются все основания подать в суд на врача за то, что тот его оклеветал.

Ранее Киркоров сделал заявление о состоянии своего здоровья.