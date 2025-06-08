Киркоров сделал заявление о состоянии своего здоровья

Филипп Киркоров оправился от ожога, который он получил во время концерта в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Об этом он рассказал "Известиям" во время церемонии на премии "Муз ТВ".

Певец сказал, что он уже полностью восстановился.

Напомним, инцидент с возгоранием одежды на артисте произошел 25 апреля. Тогда за спиной Киркорова вспыхнули фейерверки, и возникло впечатление, что на нем что-то загорелось. Сам певец потом сказал зрителям, что обжегся.

Затем стало известно, что артист был вынужден обратиться за медицинской помощью. Ожог привел к ряду осложнений, поэтому Киркорову потребовалось лечение.

Ранее сообщалось о том, что организаторам концерта Киркорова грозит штраф в 800 тыс. рублей.