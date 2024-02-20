Юрист Краснов перечислил причины отсутствия законных оснований конфисковать замок Пугачевой и Галкина*

По словам юриста Дмитрия Краснова, основания для конфискации имущества у Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в рамках подписанного президентом РФ «закона о негодяях» отсутствуют. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что следователи отказались возбуждать дело в отношении певицы и ее мужа после проведения проверки по статье о фейках об армии, не обнаружив оснований для данной меры.

По мнению юриста, соответственно, они не подпадают под эту статью.

Он подчеркнул, что, кроме того, у самой Пугачевой отсутствует статус иноагента.

*является иноагентом РФ