Юрист Краснов перечислил причины отсутствия законных оснований конфисковать замок Пугачевой и Галкина*
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По словам юриста Дмитрия Краснова, основания для конфискации имущества у Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в рамках подписанного президентом РФ «закона о негодяях» отсутствуют. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он добавил, что следователи отказались возбуждать дело в отношении певицы и ее мужа после проведения проверки по статье о фейках об армии, не обнаружив оснований для данной меры.
По мнению юриста, соответственно, они не подпадают под эту статью.
Он подчеркнул, что, кроме того, у самой Пугачевой отсутствует статус иноагента.
*является иноагентом РФ