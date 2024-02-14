Юрист Марочкин оценил шансы актера Ефремова выйти из тюрьмы по УДО

Вчера актер Михаил Ефремов начал подготовку к процедуре условно-досрочного освобождения (УДО). Он может быть освобожден уже летом. По словам юриста Андрея Марочкина, положительное решение суда в данном случае наиболее вероятно. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что подобная практика в России не является редкостью, если дело касается ст. 264 УК РФ, по которой обвинен Ефремов.

По мнению юриста, также для этого требуется согласие администрации колонии, где актер отбывает свой срок, положительная характеристика на Ефремова.

Он уточнил, что немаловажно и признание собственной вины.