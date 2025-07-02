Юрист назвал способы вернуть Жукову права на свои песни

Верховный суд РФ отказал Сергею Жукову (экс-лидеру группы «Руки Вверх!») в пересмотре дела о правах на хиты группы. Это фиаско в двухлетней битве против продюсера Андрея Маликова и «Издательства Джем», которые оспаривают авторство песен «Чужие губы», «Крошка моя» и других. По заключению суда, даже при спорных условиях оформления (Жуков называл их «грубым нарушением закона»), факт сделки не оспорен. По словам юриста Сергея Жорина, артист может подать надзорную жалобу в президиум ВС до 1 октября 2025 года. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что для этого нужно доказать процессуальные нарушения: искажение фактов, неверное применение ст. 1229 ГК РФ и приложить все судебные акты. Однако есть большой минус: лишь 1% надзорных жалоб принимают к рассмотрению, но 80% из них удовлетворяют. Кроме того, даже при сохранении прав, репутационный ущерб от публичной борьбы с создателем хитов неизбежен.

По мнению адвоката, дело Жукова показало: артисты 90-х юридически уязвимы — многие контракты подписывались без юристов. В целом в случае обращения в Президиум ВС гарантий нет, но шанс есть». Тем не менее это экзамен на стойкость при минимальных шансах.

Он подчеркнул, что музыкальная индустрия победила творчество. Жукову осталось либо рискнуть 1%-м шансом в надзоре, либо смириться с потерей прав на саундтрек поколения.

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